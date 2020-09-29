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Партизанские гены: задержаны пятеро минчан за повреждение машины жены милиционера

Оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБР задержали пятерых минчан, которые повредили машину жены милиционера. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе МВД.


Жители столицы в возрасте от 28 до 39 лет прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы и залили краской кузов автомобиля.

Собранные по данному факту материалы преданы следователям для дачи правовой оценки действиям минчан. За злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.

Ранее никто из задержанных не привлекался к уголовной ответственности.
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