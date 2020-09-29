



Жители столицы в возрасте от 28 до 39 лет прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы и залили краской кузов автомобиля.





Собранные по данному факту материалы преданы следователям для дачи правовой оценки действиям минчан. За злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.





Ранее никто из задержанных не привлекался к уголовной ответственности.