Партизанские гены: задержаны пятеро минчан за повреждение машины жены милиционера
Оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБР задержали пятерых минчан, которые повредили машину жены милиционера. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе МВД.
Жители столицы в возрасте от 28 до 39 лет прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы и залили краской кузов автомобиля.
Собранные по данному факту материалы преданы следователям для дачи правовой оценки действиям минчан. За злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.
Ранее никто из задержанных не привлекался к уголовной ответственности.
21:27 29/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение