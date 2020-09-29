Мининформ с 1 октября приостанавливает выпуск сетевого издания TUT.BY на три месяца
Министерство информации Беларуси с 1 октября приостанавливает на три месяца выпуск крупнейшего в стране сетевого издания TUT.BY.
"Приказом министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания "tut.by" приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года", - говорится в сообщении Мининформа.
Пока непонятно, означает ли это блокировку сайта. Напомним, что в Бларуси сайтам не обязательно иметь зарегистрированный статус СМИ.
18:41 29/09/2020
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