"Приказом министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания "tut.by" приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года", - говорится в сообщении Мининформа.





Пока непонятно, означает ли это блокировку сайта. Напомним, что в Бларуси сайтам не обязательно иметь зарегистрированный статус СМИ.