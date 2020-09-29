Дожили! Даже в Африке интернет шустрее белорусского





В этом списке Беларусь опустилась на два пункта ― со 120-го на 122-е место. Всего в рейтинге 140 стран, где есть мобильный интернет. Данные приводит международное исследовательское агентство Ookla.





Сейчас скорость белорусского мобильного интернета составляет 15,91 Мбит/с, при этом средняя скорость в мире ― 10,99 Мбит/с.





Первые три места занимают Южная Корея (113,01 Мбит/с), Китай (111,26 Мбит/с) и ОАЭ (111,13 Мбит/с). На соседних с Беларусью строчках рейтинга расположились Парагвай (121-е место) и Гана (123-е).





Кстати, в мире остались только две страны, которые до сих пор сохраняют монополию в 4G (через инфраструктурного оператора) ― Беларусь и Руанда. Остальные страны работают по принципу конкуренции, и частоты 4G доступны всем операторам.













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