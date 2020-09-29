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МВД сообщило о новой волне атак на сайты госорганов

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило об активизации атак на сайты госструктур.

В частности, на официальные почтовые ящики госорганизаций стали приходить письма с вредоносным содержанием. Специалисты Управления «К», которое курирует в МВД информационную безопасность, призвали не использовать личные почтовые ящики в служебных целях, равно как и служебные — в личных.

Сообщение было опубликовано после очередной атаки на официальный сайт МВД Республики Беларусь. Ответственность за атаку взяла на себя секретная группа, называющая себя «Кибер Партизаны». Из манифеста группы следует, что в нее входят представители IT-сообщества Беларуси, не признающие действующую власть.

Сегодня группа предприняла DDOS-атаку на милицейский сайт. Смысл подобной атаки в том, чтобы создать перегрузку для сервера многочисленными запросами в короткий промежуток времени и таким образом вывести сайт из зоны доступа для других пользователей.

На телеграм-канал «Кибер Партизанов» в конце сентября были подписаны чуть менее 70 тыс. человек.
Источник: officelife
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