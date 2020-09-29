«Заявку в Нобелевский комитет направил член президентского совета по развитию науки, доцент БГПУ им. Максима Танка, кандидат социологических наук Галина Коваленко. По её мнению, Александр Лукашенко в 2020 году в качестве действующего президента страны не допустил анархии, иностранной интервенции и гражданской войны», — говорится в сообщении, которое сейчас уже удалено.





О том, что ТГ-канал действительно принадлежит ОНТ, свидетельствует ссылка, размещенная на сайте телеканала.





Между тем сама новость является рерайтом сообщения сатирического сайта ИА «Панорама», все тексты на котором «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями». Там можно найти и другие подробности «номинации» Лукашенко.





«Мне пришло уведомление из Осло, в котором сказано, что Нобелевский комитет утвердил мою заявку на выдвижение Александра Григорьевича Лукашенко на Нобелевскую премию мира. Я считаю, что наш президент больше всех заслуживает этой премии, потому что он сохранил мир в государстве.









Другие кандидаты попросту притянуты за уши, не исключаю, что всё уже решено и без нас между крупными игроками, но я считаю, что регистрация Александра Лукашенко в качестве кандидата уже значит, что он легитимный и его заслуги как минимум признают на мировом уровне», — якобы заявляет Коваленко.





Согласно «Панораме», она напомнила, что Нобелевскую премию мира не всегда выдают заслуженно, поэтому, в случае присуждения её кому-либо другому, «нам не следует расстраиваться, потому что любой политик и без премии будет достойней Михаила Горбачёва».





Стоит также отметить, что поиск по сайту БГПУ имени Танка не нашел людей с фамилией Коваленко.