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Закон наизнанку: минчанин был ранен у метро "Пушкинская" - к нему пришли с обыском

35-летний Дмитрий Смоляк 10 августа стал не только свидетелем обстрела мирных людей возле метро «Пушкинская» в Минске, но и потерпевшим: во время разгона протестующих в него попала светошумовая граната

Закон наизнанку: минчанин был ранен у метро "Пушкинская" - к нему пришли с обыском
Неравнодушные люди подвезли мужчину к больнице, где он пробыл неделю. До 8 октября Дмитрий официально на больничном, передвигается только с посторонней помощью, пишет «Радыё Свабода».

Утром 29 сентября в квартиру Смоляков явились трое милиционеров с ордером. Как рассказала жена потерпевшего Ася, в результате обыска забрали ноутбук, телефон и бело-красно-белый флаг, который висел на стене.

«Полтора месяца никто не беспокоил и тут вдруг вызвали на допрос, — рассказывает Ася. — Дмитрий до сих пор не может самостоятельно передвигаться, сразу отекает нога. На том конце отреагировали достаточно оригинально: вызовите такси. 

У него на руках медицинские подтверждения травмы, мы попросили отложить разговор по крайней мере на две недели. Но сегодня в 8 утра заявились с обыском. Когда убедились, что ситуация серьезная, сказали, чтобы ждали следователя».

После выхода из больницы 18 августа Дмитрий Смоляк с адвокатом подали заявление в Следственный комитет на действия силовиков.

По словам жены, 10 августа Дмитрий вышел на улицу как раз для того, чтобы поговорить и с милицией, и с людьми, стараясь убедить обе стороны отказаться от насилия. 

Но в результате был ранен  и последние полтора месяца лечится. А теперь еще и оказался фигурантом уголовного дела.
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