Неравнодушные люди подвезли мужчину к больнице, где он пробыл неделю. До 8 октября Дмитрий официально на больничном, передвигается только с посторонней помощью, пишет « Радыё Свабода ».





Утром 29 сентября в квартиру Смоляков явились трое милиционеров с ордером. Как рассказала жена потерпевшего Ася, в результате обыска забрали ноутбук, телефон и бело-красно-белый флаг, который висел на стене.





«Полтора месяца никто не беспокоил и тут вдруг вызвали на допрос, — рассказывает Ася. — Дмитрий до сих пор не может самостоятельно передвигаться, сразу отекает нога. На том конце отреагировали достаточно оригинально: вызовите такси.





У него на руках медицинские подтверждения травмы, мы попросили отложить разговор по крайней мере на две недели. Но сегодня в 8 утра заявились с обыском. Когда убедились, что ситуация серьезная, сказали, чтобы ждали следователя».





После выхода из больницы 18 августа Дмитрий Смоляк с адвокатом подали заявление в Следственный комитет на действия силовиков.





По словам жены, 10 августа Дмитрий вышел на улицу как раз для того, чтобы поговорить и с милицией, и с людьми, стараясь убедить обе стороны отказаться от насилия.





Но в результате был ранен и последние полтора месяца лечится. А теперь еще и оказался фигурантом уголовного дела.