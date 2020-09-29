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COVID-19 по версии Минздрава: 6 смертей и 314 новых случаев за сутки

Минздрав публикует послежнюю статистику по ситуации с COVID-19 в Беларуси. Доверять ей, конечно, нельзя. Но хотя бы можно как-то ориентироваться.


Таким образом, по официальной версии, на 29 сентября в Беларуси зарегистрированы 78 тысяч 260  человек с положительным тестом на COVID-19 (+314 новых случаев).

При этом за сутки официально умерли шесть пациентов (всего 828, хотя, судя по статистике смертности за 2-ой квартал, как минимум 5 тысяч!)

По информации Минздрава, на 29 сентября выздоровели и выписаны 74 тысячи 320 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

Всего проведено 1 миллион  841 тысяча 704 теста.
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