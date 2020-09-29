COVID-19 по версии Минздрава: 6 смертей и 314 новых случаев за сутки





Таким образом, по официальной версии, на 29 сентября в Беларуси зарегистрированы 78 тысяч 260 человек с положительным тестом на COVID-19 (+314 новых случаев).





При этом за сутки официально умерли шесть пациентов (всего 828, хотя, судя по статистике смертности за 2-ой квартал, как минимум 5 тысяч!)



По информации Минздрава, на 29 сентября выздоровели и выписаны 74 тысячи 320 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.





Всего проведено 1 миллион 841 тысяча 704 теста.







