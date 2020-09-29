Максим Трусевич с 10.45 до 16.40 должен был рассмотреть 36 административных дел. На каждое отведено по 10 минут. У всех 36 задержанных - одна и та же статья, 23.34 – «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», пишет С утра понедельника, 28 сентября на стенде с расписанием дел в суде Первомайского района Минска висел внушительный список – судьяс 10.45 до 16.40 должен был рассмотреть 36 административных дел. На каждое отведено по 10 минут. У всех 36 задержанных - одна и та же статья, 23.34 – «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», пишет Комсомолка.





Чуть позже расписание откорректировали – у судьи Трусевича осталось 17 дел, еще 18 – у судьи Кулик. В понедельник они судили задержанных на женской акции, которая прошла в субботу, 26 сентября.





Из-за такого количества процессов в суде было необычно многолюдно. Все скамейки в коридорах на втором этаже были заняты, люди ждали процессов и у входа в суд.





Как и было указано в расписании, поначалу судья Максим Трусевич рассматривал дела в среднем за 10 минут. Процессы проходили в маленьком кабинете, не рассчитанном на большое количество слушателей: рядом со столом судьи – всего три стула.





Задержанных в суд не доставляли, с ними связывались по скайпу. Монитор повернут так, что видеть человека на экране мог не только судья, но и родные. До того, как судья появлялся в зале, они успевали пообщаться:





- Мама, кветкі, якія я набывала, стаяць дагэтуль! Тату - з днем нараджэння! – отвечает на переживания мамы Виктория Богданович.





Девушке 20 лет, она третьекурсница Европейского гуманитарного университета. В протоколе сказано, что 26 августа она приняла участие в митинге на улице Веры Хоружей. Виктория рассказывает, что ее задержали люди в камуфляжной форме, отвели в бус. Потом пересадили в другую машину сотрудников милиции.





- Я спрабавала спрачацца, але мне сказалі, цытую: «будет по-плохому». На Веры Харужай я была, таму што набывала кветкі. Хацела зрабіць сюрпрыз тату, у яго дзень нараджэння.





Свидетелей ни на этом процессе, ни по делам других задержанных, где присутствовали журналисты, не было. В протоколе были только показания сотрудников Первомайского РУВД, которые говорили, что Виктория (как и другие задержанные) принимала участие в митинге.





Суд решил, что ее вина доказана и назначил арест на 14 суток. Процесс длился около 8 минут. Скайп в зале суда не выключали – судья попросил пригласить в зал слушателей по следующему делу, а по ту сторону экрана в это время произошла небольшая заминка. В мониторе появился мужчина (возможно, это сотрудник РУВД или ИВС на Окрестина), уточнил:





- Что там предыдущей девушке дали? 14 суток? Понятно, присаживайтесь, - предложил он стул следующей задержанной девушке.





Это 18-летняя Мария Суворова. Девушка учится в том же университете, ЕГУ, только на втором курсе. В протоколе написано, что она не только приняла участие в митинге, но и выкрикивала лозунги: «Жыве Беларусь!», «Президент Света».





Мария говорит, что на улице Веры Хоружей оказалась, потому что там была назначена встреча с подругой.





- Это было самое удобное место и время для встречи? – спрашивает судья Трусевич.





- Мы так договорились.





Марии суд назначил 13 суток ареста. Ее родители, выходя из кабинета, не сдержались:





- Что вы творите, это кошмар!





Мама девушки рассказала, что вечером в субботу Мария должна была прийти домой после встречи с подругой. О том, что Маша домой сегодня не вернется, родителям сообщили друзья их дочери. Чтобы найти дочь, родители просматривали чаты о задержанных в Телеграме, потом были 4 часа ожидания в РУВД.





- Маша успела сообщить, в каком она РУВД. Мы поехали туда, потом узнали, что ее перевезли на Окрестина. Очень переживали, потому что у нее атопический дерматит. Большое спасибо волонтерам, они нам очень помогли правильно сложить передачу, лекарства для Маши приняли.



«Возможно, мы что-то крикнули или сказали, что сотрудники расценили как участие в массовом мероприятии»





В 12.30 в коридоре по-прежнему много людей, которые ждут процессов по делам своих родных. Здесь родители, друзья, мужья и жены задержанных. Диалоги, которые здесь завязываются, иногда похожи на те, которые можно услышать в очереди в поликлиниках:





- Здравствуйте, мы на 12.50.





- Ой, вы знаете, мы на 12.20 – и еще не вызывали.





Из зала суда тем временем выходит радостный мужчина – его жене дали 675 рублей штрафа, не сутки.





- Это, наверное, потому что дети есть, - пытаются понять логику решений в очереди.





В 13 часов, когда в суде объявляют перерыв на обед, несколько десятков человек перемещаются во дворик у входа в здание. Кто-то из проезжающих мимо водителей сигналит, рядом останавливается мужчина, удивляется толпе:





- А что такое, раздают что-то?





- Да, штрафы – можете подходить.





- Так в очереди же нельзя на улице собираться – опасно, - продолжает шутить мужчина.





После перерыва в суде продолжаются процессы. Кто-то выходит из зала со слезами, на вопросы люди отвечают коротко: 13, 12, имея в виду сутки, которые дали их родственникам.





Александр Рудак уже сегодня будет дома. Его суд оштрафовал на 30 базовых – это 810 рублей. Александр рассказывал в суде, что не планировал участвовать в митинге – вместе с другом вышел из бара в районе площади Якуба Коласа.





- Я собирался пойти к маршрутке, он – в метро. Возможно, мы что-то крикнули или сказали, что сотрудники расценили как участие в массовом мероприятии.





Но кричал ли он вообще, и, если да, то что, мужчина ответить не смог.





Задержали друзей возле ТЦ «Импульс». В автозак их отводили сотрудники в оливковой форме. В РУВД, куда их привезли, у Александра не нашли ни символики, ни запрещенных предметов, только мокрое полотенце – в тот день он еще успел побывать в бане. А в воскресенье собирался поехать к родственникам в Витебскую область. Поездку пришлось отложить.





Адвокат Александра отметил, что милиционеры, которые в протоколе указаны как свидетели – это не те люди, которые задерживали Рудака.





- Это участковые инспекторы РУВД, а задерживали его люди в оливковой форме. Место задержания в протоколе тоже указано неправильно, - добавил защитник и попросил отправить протокол на доработку.





Суд решил наказать Александра штрафом.





- Штраф? Спасибо! – обрадовался Александр.





Судья рассмеялся:





- Не за что!