Сайт МВД Беларуси снова взломали?
Сайт МВД Беларуси снова не работает.
Белорусские кибер-партизаны в своем телеграм-канале продемонстрировали неработающий ресурс и иронично предложили подключиться к нему.
Напомним, что сайт МВД Беларуси уже был взломан 4 сентября. После этого только на днях милицейским программистам удалось его восстановить. Более того, вчера пролукашенковские хакеры решили пригрозить киберпартизанам ответыми атаками. Судя по всему, угроза вернулась бумерангом.
"Белорусский партизан"
12:48 29/09/2020
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