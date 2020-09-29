Сайт МВД Беларуси снова взломали?





Белорусские кибер-партизаны в своем телеграм-канале продемонстрировали неработающий ресурс и иронично предложили подключиться к нему.





Напомним, что сайт МВД Беларуси уже был взломан 4 сентября. После этого только на днях милицейским программистам удалось его восстановить. Более того, вчера пролукашенковские хакеры решили пригрозить киберпартизанам ответыми атаками. Судя по всему, угроза вернулась бумерангом.