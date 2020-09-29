В Гродно водителю автобуса стало плохо за рулем. Вместе с пассажирами он врезался в столб
29 сентября около 09.40 на проспекте Космонавтов в Гродно пассажирский автобус выехал на кольцо и столкнулся со столбом.
Как стало известно autogrodno.by, водителю автобуса стало плохо во время движения. На место приехала скорая помощь, на которой водителя увезли в больницу.
Автобус №34 двигался по улице Магистральной в сторону здания ГАИ. Водителю стало плохо у перекрестка с круговым движением и он поехал прямо, выехав на газон кольца.
В это время в салоне находились пассажиры, но после удара автобуса о столб, никому из пассажиров помощь медиков не понадобилась.
12:12 29/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение