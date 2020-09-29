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В Гродно водителю автобуса стало плохо за рулем. Вместе с пассажирами он врезался в столб

29 сентября около 09.40 на проспекте Космонавтов в Гродно пассажирский автобус выехал на кольцо и столкнулся со столбом.



Как стало известно autogrodno.by, водителю автобуса стало плохо во время движения. На место приехала скорая помощь, на которой водителя увезли в больницу.

Автобус №34 двигался по улице Магистральной в сторону здания ГАИ. Водителю стало плохо у перекрестка с круговым движением и он поехал прямо, выехав на газон кольца.

В это время в салоне находились пассажиры, но после удара автобуса о столб, никому из пассажиров помощь медиков не понадобилась.
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