







Как стало известно autogrodno.by , водителю автобуса стало плохо во время движения. На место приехала скорая помощь, на которой водителя увезли в больницу.





Автобус №34 двигался по улице Магистральной в сторону здания ГАИ. Водителю стало плохо у перекрестка с круговым движением и он поехал прямо, выехав на газон кольца.





В это время в салоне находились пассажиры, но после удара автобуса о столб, никому из пассажиров помощь медиков не понадобилась.