



«По рекомендации санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября»,— написал Собянин в своем блоге.





Мэр сообщил, что с 5 по 18 октября:





учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации приостановят работу,





дистанционных занятий во время каникул не будет,





детские сады (дошкольные группы) продолжат работать в обычном режиме.





Собянин попросил родителей объяснить детям, что каникулы надо провести дома или на даче, а для прогулок выбирать двор или ближайший парк. Мэр также призвал ограничить посещение торговых центров и поездки на общественном транспорте.





С 28 сентября в Москве вновь действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Ранее в столице возобновилась работа системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома, передает kommersant.ru





В Москве зарегистрировано более 287 тыс. случаев заражения коронавирусом. 27 сентября впервые с 2 июня было выявлено более 2 тыс. зараженных за сутки.





Б Беларуси также в последнее время официально регистрируется рост заболеваемости коронавирусом - с конца прошлой недели ежедневно фиусируется более 300 случаев. Однако, похоже, власть это не беспокоит.





По крайней мере, ни от власти, ни от Минздрава ничего не слышно о каких-либо предпринимаемых шагах по минимизацации распространения этой опасной инфекции.





Напомним, из-за бездействия властей за апрель-июнь, по мнению ВОЗ, от коронавируса в Беларуси умерло более 5000 человек, хотя Минздрав нас уверял, что почти в 10 раз меньше.