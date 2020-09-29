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Школы Москвы отправляют на двухнедельные каникулы. А у нас по-прежнему вирусы не летают

Школьники в Москве уйдут на двухнедельные каникулы с 5 по 18 октября из-за сезона простуд и роста новых случаев заражения коронавирусом, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.


«По рекомендации санитарных врачей с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября»,— написал Собянин в своем блоге.

Мэр сообщил, что с 5 по 18 октября:

учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации приостановят работу,

дистанционных занятий во время каникул не будет,

детские сады (дошкольные группы) продолжат работать в обычном режиме.

Собянин попросил родителей объяснить детям, что каникулы надо провести дома или на даче, а для прогулок выбирать двор или ближайший парк. Мэр также призвал ограничить посещение торговых центров и поездки на общественном транспорте.

С 28 сентября в Москве вновь действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Ранее в столице возобновилась работа системы социального обслуживания и поддержки граждан, которые должны оставаться дома, передает kommersant.ru

В Москве зарегистрировано более 287 тыс. случаев заражения коронавирусом. 27 сентября впервые с 2 июня было выявлено более 2 тыс. зараженных за сутки.

Б Беларуси также в последнее время официально регистрируется рост заболеваемости коронавирусом - с конца прошлой недели ежедневно фиусируется более 300 случаев. Однако, похоже, власть это не беспокоит. 

По крайней мере, ни от власти, ни от Минздрава ничего не слышно о каких-либо предпринимаемых шагах по минимизацации распространения этой опасной инфекции.

Напомним, из-за бездействия властей за апрель-июнь, по мнению ВОЗ, от коронавируса в Беларуси умерло более 5000 человек, хотя Минздрав нас уверял, что почти в 10 раз меньше.
"Белорусский партизан"
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