Фото из личного архива Елены Пекарской





Напомним, в Кореличах 13-летнего подростка милиция обвиняла в нарушении закона о массовых мероприятиях — якобы он призывал жителей райцентра выходить на митинги. Доказательствами милиция посчитала скриншоты из телеграм-канала от некоего «Алексея» и слова одноклассника подростка, что это и был 13-летний Алексей Шиша. Но наказать за это милиция считала необходимым мать подростка Елену Пекарскую — за «невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына». Женщина была с этим не согласна.





Вчера, 28 сентября, в Кореличском райисполкоме прошла комиссия, которая решила вынести Елене предупреждение за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей. На учет семью как находящуюся в социально опасном положении не ставили.



