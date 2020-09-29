Роман Леончик и Сергей Черкасов





28 сентября были освобождены члены стачкома «Беларуськалия» Роман Леончик и Сергей Черкасов. Оба отбывали 15-суточный арест в ИВС Копыльского РОВД, сообщает телеграм-канал стачечного комитета.



