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Чехия готовится объявить чрезвычайное положение

Новый министр здравоохранения Чешской Республики Роман Примула вынесет на рассмотрение правительства предложение о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.


Вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в среду, но в случае принятия его еще должен утвердить парламент, сообщает Укринформ.

Примула уже анонсировал ограничения количества людей на собраниях в 10-20 человек, переход средних школ на дистанционное обучение (ВУЗы во многих городах уже работают в таком режиме).

Весной Чехия уже жила в условиях чрезвычайного положения с суровыми ограничениями. Среди прочего республика закрыла границы со всеми соседними странами. Сам Примула, который тогда был замминистра, предлагал закрыть границы на 2 года. Сейчас ситуация выглядит иначе - соседи объявили Чехию регионом риска.

Количество новых случаев инфицирования коронавируса в субботу составляла 1983, воскресенье - 1 306. Это рекордные показатели за выходные с начала эпидемии (обычно на выходные новых случаев меньше из-за меньшее количество тестов). Всего с 1 марта, когда в Чехии официально был подтвержден первый случай заражения COVID-19, зафиксировано 64 597 инфицированных людей.
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