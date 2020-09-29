Чехия готовится объявить чрезвычайное положение





Вопрос будет рассмотрен на заседании правительства в среду, но в случае принятия его еще должен утвердить парламент, сообщает Укринформ





Примула уже анонсировал ограничения количества людей на собраниях в 10-20 человек, переход средних школ на дистанционное обучение (ВУЗы во многих городах уже работают в таком режиме).





Весной Чехия уже жила в условиях чрезвычайного положения с суровыми ограничениями. Среди прочего республика закрыла границы со всеми соседними странами. Сам Примула, который тогда был замминистра, предлагал закрыть границы на 2 года. Сейчас ситуация выглядит иначе - соседи объявили Чехию регионом риска.





Количество новых случаев инфицирования коронавируса в субботу составляла 1983, воскресенье - 1 306. Это рекордные показатели за выходные с начала эпидемии (обычно на выходные новых случаев меньше из-за меньшее количество тестов). Всего с 1 марта, когда в Чехии официально был подтвержден первый случай заражения COVID-19, зафиксировано 64 597 инфицированных людей.