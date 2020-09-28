











Назарбаев подчеркнул, что после того, как сам переболел COVID-19, никому не желает того же, и дал несколько советов.





— Не снимайте маски. Здоровайтесь коленом или локтем, надо себя беречь, — заявил экс-президент.





Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни, и высказал предположение, что вирус скоро пойдет на спад:





— Как бы то ни было, я думаю, коронавирус пойдет на спад. Не болейте, здоровья желаю всем вам, — сказал бывший глава Казахстана.





О том, что 79-летний политик заразился COVID-19, стало известно 18 июня. Уже 3 июля сообщалось об улучшении состояния Нурсултана Назарбаева, однако он продолжил оставаться в самоизоляции и работать удаленно.