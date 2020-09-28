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«Надо себя беречь». Переболевший коронавирусом Назарбаев советует здороваться коленом и локтем

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил здороваться коленом и локтем, чтобы избегать заражения коронавирусом, сообщает cайт "Известия".




Назарбаев подчеркнул, что после того, как сам переболел COVID-19, никому не желает того же, и дал несколько советов.

— Не снимайте маски. Здоровайтесь коленом или локтем, надо себя беречь, — заявил экс-президент.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни, и высказал предположение, что вирус скоро пойдет на спад:

— Как бы то ни было, я думаю, коронавирус пойдет на спад. Не болейте, здоровья желаю всем вам, — сказал бывший глава Казахстана.

О том, что 79-летний политик заразился COVID-19, стало известно 18 июня. Уже 3 июля сообщалось об улучшении состояния Нурсултана Назарбаева, однако он продолжил оставаться в самоизоляции и работать удаленно.
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