«Минское велосипедное общество сейчас практически прекратило контакты с властями, – рассказывает Евгений Хоружий, председатель правления Минского велосипедного общества.

– Послевыборные события в нашей стране не оставили ни у кого ни сил, ни желания взаимодействовать с властями. Это не официальное решение организации, просто все само собой так вышло. Контакты на уровне отдельных представителей власти у нас сохранились, но это совсем не тот уровень взаимодействия, который был до этого.

Также МВО – одна из организаций, которая подписала открытое письмо с требованиями признания фальсификации выборов, прекращения насилия и наказания виновных в нём.

Поскольку требования не исполняются, продолжать сотрудничество не хочется.

Что касается различных мероприятий, из сотрудников у нас остался работать только один человек, волонтёры, мягко говоря, не полны энтузиазма заниматься этой темой. Поэтому сейчас деятельность МВО ограничивается работой с Министерством строительства и архитектуры по вопросам подготовки технических стандартов. Этой деятельностью, пока есть возможность и люди, лучше заниматься.

Пока мы не заглядываем наперед. У нас было несколько идей, связанных с городскими проектами, но сейчас все поставлено на паузу. Во-первых, это взаимодействие с городом, которое пока спорно, во-вторых, это требует краундфаудинга, который хотя технически возможен, но не будет своевременным и вряд ли получится успешным. Понятно, что из-за неактуальности остановились так же и все развлекательные мероприятия Можно сказать, что мы в подвешенном состоянии».

Часть Минской урбанистической платформы переехала в Киев, некоторые участники и участницы команды уже находится там, некоторые ожидают переезда.





– Мы релокейтнулись (переехали – ЗП) заранее, чтобы не попасть под репрессии. Последней каплей для нас стало задержание Ирины Сухий из «Экодома», последующий суд и преследование других активистов и активисток.





В тот понедельник у многих из нас не осталось сомнений в том, что страна погрязла в правовом дефолте. Понятно, что при таком раскладе дел, когда закон работает в одну сторону, защитить себя мы практически не сможем, даже когда защищать-то нечего, потому что нарушений закона тоже нет.





Учитывая то, что ещё до выборов мы ходили «знакомиться» в отдел идеологии с администрацией одного из районов и даже начали обсуждать совместные проекты, сейчас мы с большой опаской относимся к взаимодействию с госструктурами. Один проект сейчас находится на регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь. И мы не знаем, чем это завершится и будет ли реализован проект.





На следующий день после релокейта мы узнали, что к нам в офис приходили неизвестные люди. Попасть к нам не смогли, так как часть команды находится в отпуске, а часть работает удалённо, то есть офис был просто закрыт.





Так как они не смогли дозвониться до дирекции, то связались с бухгалтеркой в Viber и выслали ей фото запроса на предоставление отчёта по ИБП. Когда я как уполномоченное лицо связалась с написавшим человеком, то ситуация стала развиваться в ещё более странном ключе. Мы попросили выслать официальный запрос, так как мы работаем и планируем работать в правовых рамках. Но нам настоятельно предложили посетить Партизанское РУВД, чтобы мне «лично наручно вручили запрос», чтобы сделать всё как можно быстрее, ну и познакомиться, конечно.





Естественно, я ещё раз попросила выслать документы нам по почте. Мы готовы предоставить отчётность, но хотим находиться в правовом поле. Пока официального запроса нет, адресант не представляется, на фото запроса видно, что оно оформлено на другую организацию, а моё сообщение остаётся непрочитанным даже при озвученной срочности.





На данный момент мы обсуждаем переориентацию проектов под нынешнюю ситуацию в стране. В самом начале года никто не ожидал как минимум ковида. События послевыборного протеста почти не поддаются прогнозированию, любое действие НГО может быть «привязано» каким-то образом к организации или координации митингов, (как это случилось с организацией «Её права).





Урбанистическое поле очень изменилось за время протестов, люди стали чувствовать ответственность за свой город. Сейчас очень важно рассказать о том, как строится качественная городская среда, но не стать трансляторами раздражающего информационного шума.





Мы очень переживаем за судьбу людей, городов, страны и выражаем огромную солидарность с пострадавшими. В рабочем плане наша команда пока изучает спрос, ищет новые пути взаимодействия с аудиториями и надеется на остановку преследования НГО-сектора. Ведь НГО – это коммуникационный мост между людьми и государством, своеобразный медиатор в сфере решения общественных проблем».





«Мы рады, что люди активно выражают гражданскую позицию»

Генеральная секретарка женской молодёжной общественной организации YWCA Ольга Янчук говорит о том, что хотя организация не позиционирует себя с точки зрения оказания психологической помощи пострадавшим во время митингов, они консультируют людей.









«Но в первую очередь мы не уходим от своей целевой категории – женщины в ситуации насилия. Обращения от них продолжаются, но, к сожалению, многие из них сейчас еще больше стали обесценивать свои проблемы и говорить: «Что у нас за проблемы в сравнении с тем, что в стране творится».





Свои активности мы поставили на паузу. На сегодняшний день мы поддерживаем только один медленно идущий проект, следим за соцсетями и сайтом, а все остальное у нас вообще не работает.





Пока не понятно, что делать дальше. Эта пауза уже так сильно затянулась, что возникают пессимистичные мысли о возможности дальнейшей деятельности.





Поэтому никаких судьбоносных решений для организации мы сейчас не принимаем, не развиваемся и, как бы печально ни было это констатировать, регрессируем. Падает мотивация, у нас нет нормальной возможности реализовывать проекты, взаимодействовать с донорами. Пандемия и острая социально-политическая ситуация в Беларуси поставила нас в положение неопределённости. Сейчас слишком много эмоций.





Конечно, мы беспокоимся за наших волонтерок, за всех небезразличных девушек и женщин, которые проявляют свою активную гражданскую позицию. Сейчас активность наших женщин больше видна, но она же и больше карается. Мы рады тому, что больше людей стали открыто говорить и проявлять себя как активные граждане. Это тот позитив, который мы осознаём и очень надеемся, что когда ситуация изменится, еще больше людей начнут осознавать, что такое гражданский активизм, помощь и сплоченность».









«Мы продолжим заниматься охраной дикой природы»

Чикалов Константин, председатель ОО «Багна» говорит о том, что и в их организации работа встала, как в физическом, так и в эмоциональном плане. Но так как есть обязательства по проекту, то их приходится выполнять.





«Вести какие-либо рабочие процессы с госорганами стало тяжело, с одной стороны не знаем, как можно что-то обсуждать, если в стране происходит такое – бьют, калечат, исчезают люди... Тут с гуманной точки зрения, для меня лично, приоритет поменялся, и по возможности я стараюсь помогать друзьям или пострадавшим. Но при этом работу делать нужно, так как в конце года важно закрыть проект.





Новые проекты есть, но в этой ситуации начинать их не представляется возможным. Надеюсь, что в правительстве прислушаются к требованиям народа, рабочих, НГО и это скоро закончится.





Если в правительстве такие проблемы и с законами, то решать сейчас что-то с государственными органами сложно и даже неуместно. Экология – это, конечно, совсем другая область, но чиновники должны прислушиваться к людям. Беларусов, как мне кажется, сейчас волнует политические проблемы, а не экологические, поэтому становится сложно доносить до них привычную нам информацию про важность дикой природы. Если в стране происходит насилие над мирными гражданами, то закрывать на это глаза и заниматься привычным для нас делом сложно.





У каждого есть своя личная позиция и мотивация, мы никому не запрещаем помогать людям, но наша организация как занималась охраной дикой природы, так и продолжит этим заниматься, хотя сейчас это делать сложнее. В последнем месяце мы больше работаем над улучшением законодательства».





Также о необходимости выполнять обязательства по проектам высказался Александр Винчевский, директор «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:





«У нас есть устав организации, который не предполагает какое-либо участие организации в политических вопросах страны.





В частном порядке любые члены и волонтеры нашей организации вольны заниматься любой деятельностью, в том числе отстаивать свои политические взгляды. Со стороны же АПБ ничего во взаимодействии с властями не поменялось. У нас есть обязательства перед нашими спонсорами, и мы осуществляем свою деятельность в прежнем режиме».

«Для нашей команды важно оставаться не только в физической, но и ментальной безопасности, потому что НГО-сектор в Беларуси и так очень подвержен тревоге, гиперусталости и выгоранию, – считает Лизавета Шалай, директорка и координаторка проектов «Минской урбанистической платформы».