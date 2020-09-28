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Музыкантам, исполнившим «Перемен!» в подземном переходе на Женском марше, присудили по 11-13 суток ареста

Музыкантам кавер-группы Best Sound Band, которых задержали 26 сентября в подземном переходе на площади Якуба Коласа, Советский районный суд Минска присудил аресты — на разные сроки за одно и то же правонарушение, пишет «Радыё Свабода».


Альтистку Нину Матушкину приговорили к 11 суткам за «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». По аналогичной статье (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) на 12 суток отправлен за решетку Ярослав Бондарчук. А Вадим Бурак арестован на 13 суток.

Когда во время Женского марша в субботу часть протестующих спустилась в переход, группа заиграла «Перемен» и «Муры». Люди приветствовали молодых музыкантов, подпевали им. Но вскоре появилась милиция, которая потребовала явиться в отделение для «выяснения личностей».

Разрешительных документов на уличные выступления милиционерам оказалось мало.

Позже выяснилось, что троих музыкантов отправили на Окрестина. Еще двоих музыкантов отпустили.
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