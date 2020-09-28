



Альтистку Нину Матушкину приговорили к 11 суткам за «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». По аналогичной статье (ч. 1 ст. 23.34 КоАП) на 12 суток отправлен за решетку Ярослав Бондарчук. А Вадим Бурак арестован на 13 суток.





Когда во время Женского марша в субботу часть протестующих спустилась в переход, группа заиграла «Перемен» и «Муры». Люди приветствовали молодых музыкантов, подпевали им. Но вскоре появилась милиция, которая потребовала явиться в отделение для «выяснения личностей».





Разрешительных документов на уличные выступления милиционерам оказалось мало.





Позже выяснилось, что троих музыкантов отправили на Окрестина. Еще двоих музыкантов отпустили.











