— Откуда мой белорусский язык? Школа, Академия искусств, много читаю по-белорусски. Я прекрасно помню бело-красно-белые времена. Помню национальный флаг над Министерством обороны. Помню марши 1996 года. А уже в 2001-м сам стал ходить, с 16 лет. Те события очень повлияли на меня. В нашей семье никто никогда не голосовал за Лукашенко. Мама голосовала за Шушкевича в 94-м, дед за Кебича. Он бывший военный моряк. У меня семья военных. Белорусских корней нет. Россияне и украинцы. Мать из Севастополя, отец из Владивостока.





Я по образованию фотограф, но вышло так, что больше занимался газетной версткой. Мать же работает в газете «Культура» с 1991 года, с самого основания. Я прекрасно помню литературно-философское приложение ЗНО «Валентина Акудовича, «Бум-Бам-Лит». Я работал в «Культуре», затем в отраслевых журналах «Нефтехима», после пару лет в «Комсомолке». А затем пошел в газету БелТА «7 дней». Газета не политическая. Там только вторая и третья полосы — официальная хроника.





Когда-то, в 1990-е, газета была очень популярна. Тираж доходил до 300 тысяч экземпляров. Сейчас тысяч двадцать-благодаря принудительной подписке. Развлекательный контент и медицина. Основной контингент-пенсионеры. Я там занимался версткой и вел колонку, посвященную кино и сериалам. Коллектив был небольшой. 4 журналиста в штате, два верстальщика, главный редактор и два заместителя главного редактора. Чем они занимались? Правили и чаи гоняли.





В начале июля главного редактора, Наталью Филипповскую, хорошую женщину, которая работает с начала «7 дней», которая очень любила свою газету, очень за нее переживала, старалась, чтобы как можно меньше пропаганды было… но в начале июля ее уволила руководитель БелТА Ирина Акулович. Уволила без причин, что очень плохо повлияло на коллектив. Впрочем, коллектив начал распадаться еще до выборов. Но, надо отметить, нам не запрещалось заходить ни на «Нашу Ниву», ни на Радио Свободу. Нам не навязывали досрочного голосования. Коллектив БелТА не гнали на участки, как на заводах. В «Белую Русь» тоже вступать не призывали. И политрука не было.





Последней каплей послужил разгон 9 августа. Как можно работать после побега от ОМОНа? Когда слезоточивый газ в окна ползет? Когда начался разгон, я сбежал. Я на Фрунзенской живу. Едва успел забежать в подъезд, как под балконами начали рваться гранаты. Я понял, что принесут на верстку вторую и третью полосы, и там будет про очередную элегантную победу в 80% и про хулиганов с алкоголиками. Во вторник я пришел в редакцию и сказал, что не буду верстать эти полосы. Я был готов к увольнению по статье. Но вопрос решился «по согласию сторон».





Этим лет меня многое удивило. Я был в палаточном городке в 2006-м, был на площади в 2010-м. Но, поскольку я не белорус, чувствовал себя каким-то дворняжкой. В этом году, несмотря на то, что у меня нет белорусской крови, я полностью почувствовал себя белорусом. Женские цепи аж слезы на глаза вызывали, настолько они красивы. Уезжать я бы не хотел. Я влюбился в белорусов еще больше. Очень хочется строить новую страну. Хотя эта история тянется уже много времени, нет той фрустрации, как после Площади-2010. Даже если нас посадят, протест приглушат, видно, что это последние годы Лукашенко. Ведь общество изменилось. В 2006-м вне площади ты видел во многих глазах осуждение.





Я не жалею совсем о своем поступке





Мне помогли сразу через BY SOL: помогли деньгами на первое время, с ИТ-курсами. Много теплых слов пишут. Спасибо нашему обществу, добрым людям. Волнуюсь только за Беларусь. Сейчас начинаются эмоциональные качели. Депрессия сменяется эйфорией воскресных маршей. Давно не было такой жажды жизни! Я понимаю, что экономический обвал будет при любом раскладе. И при Лукашенко. И при демократических изменениях. Будет много безработицы. Будет много трудностей, которые должны пережить. Но переживем.











