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Петиция: остановить неправомерные действия против автовладельцев и их имущества

В Сети собирают подписи под петицией, в которой просят "остановить неправомерные действия, совершаемые против автовладельцев и их имущества".


Обращение появилось 24 сентября сразу после протестов, которые прошли после инаугурации, когда были разбиты несколько авто (в частности, на проспекте Дзержинского в Минске).

Обращение планируется направить в УГАИ МВД, и оно адресовано именно ГАИ. В петиции говорится: "Руководствуясь тем, что действия не подлежат рассмотрению внутренними органами, по причине отсутствия возможности опознать виновника, неопознанные лица продолжают уничтожать имущество автомобилистов и наносить увечья водителям.

В то же время, по нашим наблюдениям, представители дорожной автоинспекции не предпринимают никаких действий по предотвращению противоправных действий, но при этом задерживают водителей, которые пытаются спасти свою жизнь и свое транспортное средство, и в состоянии аффекта могут нанести вред как сотрудникам ГАИ, так и другим окружающим.

В связи с этим просим сотрудников, отвечающих за безопасность движения, обеспечивать эту безопасность и препятствовать действиям неопознанных лиц на территории проезжей части. Не допускать неопознанных вооруженных людей в масках и сотрудников внутренних органов на проезжую часть и не допускать запугивания и избиения водителей и уничтожения их транспортных средств неизвестными лицами и сотрудниками других органов в рамках проводимых операций, так как это нарушает спокойствие водителей и провоцирует их на неправомерные действия в рамках самозащиты в состоянии аффекта".

По состоянию на 14:35 28 сентября обращение подписало 763 человека. Что ж, интересно, какой ответ даст ГАИ. Напомним, в конце августа начальник УГАИ МВД Дмитрий Корзюк говорил, что "горько и больно смотреть на ту ситуацию, которая происходит на дорогах", имея ввиду умышленные наезды на инспекторов ГАИ – на тот момент от наездов пострадали 12 милиционеров. Корзюк сообщил, что "практически все они [водители] задержаны. Каждому случаю будет дана правовая оценка, а виновные понесут наказание. Только вот к высокому уровню прежнего взаимопонимания придется стремиться снова..."

На фото - автомобиль Honda, разбитый силовиками на улице Притыцкого в Минске 11 августа.
ABW.by
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