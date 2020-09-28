Прокурор Сергей Габрукович предложил Павла Пескова, которому во время судебных разбирательств изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу, лишить свободы на 3 года и 3 месяца в колонии общего режима, а Владислава Евстегнеева на три месяца меньше — 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Санкция ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса, по которой обвиняют молодечненцев, предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.





Оглашение приговора Пескову и Евстегнееву судья Виктория Полещук назначила на завтра, 29 сентября, в 10:00.





Напомним, 16 сентября суд Молодечненского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении Павла Пескова и Владислава Евстегнеева, участников акции солидарности 19 июня, на которой молодечненцы отбили у силовиков задержанного. Кадры потасовки возле милицейского микроавтобуса вызвали большой резонанс, так как одним из видео видно, что в какой-то момент в руках одного из омоновцев оказался пистолет.