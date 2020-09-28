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Преподаватели и сотрудники мехмата БГУ: экзамен на честность власть провалила

Преподаватели и сотрудники механико-математического факультета Белорусского государственного университета выступили с осуждением насилия, лжи, беззакония и фальсификации выборов. Видео опубликовали на YouTube.


Обращение поддерживали 67 человек.

Вот некоторые высказывания педагогов:

- Любовь к математике обостряет чувство справедливости. Мы, как и наши студенты, не можем мириться с тем напором беззакония и лжи, который обрушился на нас в последнее время.

- Мы поддерживаем их стремление быть честными, желание высказать свою позицию и отстоят право называть белое — белым, а красное — красным.

- Закон должен работать для всех одинаково — это аксиома.

- Невозможно научить студентов быть честными, когда государство ежедневно у них на глазах обесценивает это качество.

- Мы учим, что противоречие — это повод искать ошибку, а не виноватого.

- Мы устали чувствовать себя дураками, когда при каждой попытке отстоять свои права и свободы мы слышим: «Ну вы же понимаете…»

- Мы понимает, что экзамен на честность власть провалила.
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