



Обращение поддерживали 67 человек.





Вот некоторые высказывания педагогов:





- Любовь к математике обостряет чувство справедливости. Мы, как и наши студенты, не можем мириться с тем напором беззакония и лжи, который обрушился на нас в последнее время.





- Мы поддерживаем их стремление быть честными, желание высказать свою позицию и отстоят право называть белое — белым, а красное — красным.





- Закон должен работать для всех одинаково — это аксиома.





- Невозможно научить студентов быть честными, когда государство ежедневно у них на глазах обесценивает это качество.





- Мы учим, что противоречие — это повод искать ошибку, а не виноватого.





- Мы устали чувствовать себя дураками, когда при каждой попытке отстоять свои права и свободы мы слышим: «Ну вы же понимаете…»





- Мы понимает, что экзамен на честность власть провалила.