



















Мужчину подозревают в совершении мошеннических действий при покупке автомобилей у граждан в рассрочку. После передачи авто по расписке деньги бывшим владельцам не возвращал, а автомобили перепродавал. Эти действия он совершал на протяжении 2020 года, – сообщает телеграм-канал "Разыскивает милиция".





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