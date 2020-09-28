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Ищут пострадавших и подозреваемого. Милиция занялась делом о мошенничестве при покупке авто

Советское РУВД Минска просит откликнуться пострадавших от противоправных действий мужчины на фото или тех, кто обладает информацией о его местонахождении.






Мужчину подозревают в совершении мошеннических действий при покупке автомобилей у граждан в рассрочку. После передачи авто по расписке деньги бывшим владельцам не возвращал, а автомобили перепродавал. Эти действия он совершал на протяжении 2020 года, – сообщает телеграм-канал "Разыскивает милиция".

Телефоны Советского РУВД г. Минска: 8(017) 292-02-02; 8(29) 107-69-57; 102. Конфиденциальность гарантируется.
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