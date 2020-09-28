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ГУВД: по подозрению в клевете на начальника ОМОНа Балабу задержаны студенты

Сотрудники милиции задержали в Минске трех студентов, которые подозреваются в клевете на командира ОМОНа Дмитрия Балабу, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Задержание произвели сотрудники Фрунзенского РУВД Минска, были задержаны трое студентов 18-19 лет. Они подозреваются в нанесении ряда оскорбительных надписей на объявлениях, расклеенных возле подъезда дома, где проживает командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба", - сообщила Sputnik понедельник официальный представитель ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

Со слов студентов, они решили "потусоваться", узнав из интернета, что машина и фасад многоквартирного дома милиционера разрисованы угрожающими и оскорбительными надписями, сказала представитель ГУВД.


По ее словам, сейчас студенты "раскаиваются в содеянном и приносят свои извинения командиру минского ОМОН", но их действиям все равно будет дана правовая оценка.

ГУВД опубликовало видео, на котором запечатлено, как студенты в милицейском автомобиле дают признательные показания. Кроме этого, на оперативном видео запечатлен момент разговора командира ОМОНа Балабы со студентами, который возмущен тем, что они называют его "убийцей" и говорит о том, что они будут привлечены к ответственности за клевету. "Испортить себе жизнь в 18 лет, это нормально?", - задает Балаба риторический вопрос, обращаясь к студентам. 
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