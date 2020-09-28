О них нельзя сказать «бывшие силовики», потому что они остаются верны своей профессии. Но по факту никто из героев фильма уже не работает — люди не сошлись характерами, принципами и оценками происходящих событий с руководством.





Оnliner.by вспоминает, как развивались события, и пробует еще раз понять, что происходит за щитами.





"В моей жизни была служба в армии и, разумеется, часть добрых знакомых "при погонах". Конечно, переживал за ребят во время страшных дней 9-11 августа, — признается Игорь, один из авторов фильма. — Идея собрать всю картину происходящего по ту сторону щитов пришла во время отсмотра материала с трагическими событиями на Пушкинской".







