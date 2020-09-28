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Совесть не продается: они стояли по ту сторону баррикад, но нашли в себе силы уйти

Монологи белорусских силовиков, которые не смогли работать после выборов.

Совесть не продается: они стояли по ту сторону баррикад, но нашли в себе силы уйти
О них нельзя сказать «бывшие силовики», потому что они остаются верны своей профессии. Но по факту никто из героев фильма уже не работает — люди не сошлись характерами, принципами и оценками происходящих событий с руководством. 

Оnliner.by вспоминает, как развивались события, и пробует еще раз понять, что происходит за щитами.

"В моей жизни была служба в армии и, разумеется, часть добрых знакомых "при погонах". Конечно, переживал за ребят во время страшных дней 9-11 августа, — признается Игорь, один из авторов фильма. — Идея собрать всю картину происходящего по ту сторону щитов пришла во время отсмотра материала с трагическими событиями на Пушкинской".
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