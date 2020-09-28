«Трайпл» считает, что вторая сторона не исполнила обязательства по договору беспроцентного займа — $1 млн.





Из документа следует, что ранее «Трайпл» подавал иск в Арбитражный суд Краснодарского края. Суть иска была в том, что компания Чижа обвинила санаторий в неисполнении обязательств по договору займа от 15 марта 2011 года.





Также «Трайпл» хотел, чтобы признали его право собственности на недвижимость общей стоимостью более 57,2 млн российских рублей (около 1,9 млн белорусских). Это два аппартамента в отеле по 172,4 кв. м каждый. Компания хотела получить их в счет погашения упомянутого займа.





Суд не удовлетворил этот иск «в связи с неподсудностью дела». Почти то же постановил и апелляционный суд в Ростове-на-Дону. Судебные органы России считают, что решать спор надо в белорусских судах.





Также из судебных документов стало известно, что заем в размере $1 млн от «Трайпла» для санатория был беспроцентным и целевым. Целью являлось строительство апарт-отеля в Сочи.





Как сообщалось, компания «Трайпл» находится в процессе банкротства. Долги оценены в 183,5 млн рублей.