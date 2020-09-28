Oops! Житель Рогачева "оскорбил" власть надписью на асфальте
22 сентября в Рогачеве появилась надпись на тротуаре.
Как сообщает УВД Гомельской области, это была «нецензурная надпись в адрес действующей власти». Но узнать, что именно там было написано, не представляется возможным - текст заретуширован.
Личность мужчины установлена - им оказался 29-летний местный житель. Помимо штрафа в 10 базовых, ему придется возместить ущерб коммунальным службам.
15:55 28/09/2020
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