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Неизвестный напал на обменник в Минске

Разбойное нападение произошло 24 сентября на территории Фрунзенского района.

К одному из обменников подошел мужчина в маске. Дождавшись, когда кассир выйдет на перерыв, он подошел к ней и угрожая предметом, похожим на взрывное устройство, потребовал отдать ему имеющиеся в кассе деньги, сообщает Следственный комитет.

Забежав обратно в помещение, сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего мужчина убежал.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 («Разбой») УК РБ. Нападавшего разыскивает милиция.
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