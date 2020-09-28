



Первую партию российской вакцины "Спутник V" поставили в Беларусь, сообщает ria.ru Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).





Таким образом, Беларусь стала первой страной, в которой пройдут клинические испытания этой российской вакцины.





Вакцинирование белорусских добровольцев начнется с 1 октября. Сообщается, что в проекте будет участвовать 100 добровольцев. Испытания пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси. Но имейте ввиду: не хотите рисковать своим здоровьем - не участвуйте!





Кстати, многие ученые полагают, что создать вакцину от COVID-19 невозможно, поскольку у этой инфекции много разных штаммов.