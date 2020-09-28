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Будьте осторожны! В Беларусь прибыла первая партия российской недовакцины от COVID-19

По мнения ряда ученых, в том числе российских, вакцина не надежна и может быть опасна для здоровье. Она еще не прошла самые важные - клинические испытания, в которых и предлагают поучаствовать белорусам "братья-россияне".


Первую партию российской вакцины "Спутник V" поставили в Беларусь, сообщает ria.ru Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Таким образом, Беларусь стала первой страной, в которой пройдут клинические испытания этой российской вакцины.

Вакцинирование белорусских добровольцев начнется с 1 октября. Сообщается, что в проекте будет участвовать 100 добровольцев. Испытания пройдут в восьми медицинских учреждениях Беларуси. Но имейте ввиду: не хотите рисковать своим здоровьем - не участвуйте!

Кстати, многие ученые полагают, что создать вакцину от COVID-19 невозможно, поскольку у этой инфекции много разных штаммов.
"Белорусский партизан"
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