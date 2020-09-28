Президент Франции готов встретиться со Светланой Тихановской





"Если Светлана Тихановская попросит о встрече, президент республики встретится с ней в ходе своего визита", - сказал Атталь на брифинге в понедельник.





Ранее президент Франции назвал происходящее в Беларуси кризисом авторитарной власти и заявил, что Лукашенко должен уйти с поста президента страны.







