"Белавиа" отменила рейсы в Баку из-за военного положения





«Пока отменены рейсы из Минска в Баку 1 и 3 октября, а также из Баку в Минск 2 и 4 октября. Мы внимательно следим за развитием ситуации в Азербайджане и надеемся, что все скоро наладится, но пока рейсы отменены на эту неделю. Отмена произошла в связи с решением азербайджанской стороны [о военном положении]», - сообщили БелТА в пресс-службе авиакомпании.