В Гомеле православному священнику после 10 суток ареста дали еще 15
В Гомеле православному священнику Владимиру Дробышевскому после 10 суток административного ареста дали еще 15 суток. На этот раз его наказали за участие в акции протеста 6 сентября. Судья — Александр Мохоров, сообщает TUT.by.
Дробышевский несколько раз участвовал в уличных акциях в Гомеле, проводил одиночный пикет, когда держал плакат "Остановите насилие". 18 сентября он был осужден на 10 суток административного ареста. Сегодня родственники не дождались его освобождения из Гомельского изолятора временного содержания. У священника шесть детей.
14:30 28/09/2020
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