В Гомеле православному священнику после 10 суток ареста дали еще 15













Дробышевский несколько раз участвовал в уличных акциях в Гомеле, проводил одиночный пикет, когда держал плакат "Остановите насилие". 18 сентября он был осужден на 10 суток административного ареста. Сегодня родственники не дождались его освобождения из Гомельского изолятора временного содержания. У священника шесть детей.