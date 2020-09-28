Украина снимает запрет на въезд иностранцев





Андрей Демченко. Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы





«Норма, которая запрещала въезд иностранцев, согласно постановлению правительства, действовала до 00:00 28 сентября, и эта норма сейчас уже не действует. Фактически ограничений, которые действовали на период карантина о запрете въезда на территорию нашей страны иностранных граждан, нет», - заявил он.





По словам Демченко, отдельных требований к иностранцам относительно отрицательного результата ПЦР-теста, двухнедельной самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину пока нет.





«В отношении иностранцев на сегодняшний день никаких ограничений относительно разделения их приезда из стран «красной» или «зеленой» зоны. Они действовали в соответствии с постановлением правительства ранее. На данный момент дополнительных норм, касающихся приезда иностранцев из стран, нет», - сказал он.





Соответственно, с 28 сентября начинают действовать новые правила, которые заменят полный запрет, введенный в августе.





Правила въезда иностранцев в Украину: что известно

Отныне иностранцы будут придерживаться тех же правил, что и украинцы, которые возвращаются из-за границы.





Правила зависят от принадлежности того или иного государства к перечню стран со значительным распространением коронавируса. Такими государствами признаны те, в которых количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.









Следовательно, в случае, если эпидемическая ситуация в стране их гражданства или постоянного проживания хуже, чем в Украине, то иностранцы должны:





- идти на самоизоляцию или сделать тест на коронавирус по прибытию;

- установить электронное приложение в случае самоизоляции;

- иметь действующий страховой полис.





Напомним, несмотря на ранее действующий запрет на въезд в Украину для иностранцев, для граждан Беларуси действовало исключение в связи со сложной политической ситуацией в стране.



