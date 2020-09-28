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20 тысяч российских армян собрались в Карабах добровольцами

20 тысяч российских армян собрались отправиться в Нагорный Карабах (Республику Арцах) добровольцами, сообщил президент Союза армян России Ара Абрамян. Его цитирует издание «Подъем» в понедельник, 28 сентября.






«Будем просить военный транспорт, чтобы отправить людей туда. Еще несколько сотен, около тысячи человек русских заявили, что готовы пойти добровольцами на защиту маленького Карабаха. Но мы сказали: спасибо», — заявил он.

Абрамян анонсировал обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь остановить конфликт. По его словам, речь идет о широкомасштабной спланированной акции Азербайджана и Турции, которые воспользовались ситуацией с пандемией коронавируса. «Самолетов нет, помощь, даже гуманитарную, отправить невозможно», — пояснил он.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

Территориальный спор между Баку и Ереваном длится 30 лет. В 1991 году Нагорный Карабах, населенный в основном армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Последний с этим не согласился, и началась война. В 1994 году стороны при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии, но периодически происходят военные столкновения.
Lenta.ru
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