Дуэт Валерии Грибусовой и Влада Фраймана считает, что причина в их гражданской позиции. Издание " КП в Беларуси " узнало мнения сторон





Группа VAL не будет участвовать в «Евровидении-2021» - об этом сообщила Белтелерадикомпания с довольно любопытной формулировкой: потому что у артистов «нет совести». Причиной стало интервью, которое дал Влад интернет- проекту ИЛ|Интересные люди.





«Прочитав интервью, хотим сказать только одно. Группа VAL уже и вправду не поедет на «Евровидение 2021» и произойдет это не потому, что на БТ что-то «сломалось» или лютует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть», - сообщает Белтелерадикомпания.





В комментариях к словам Влада трансляторы «Евровидения» высказали претензии: во-первых, Белтелерадиокомпания не указывала, выступать ли участникам «Евровидения» на государственных концертах и «Славянском базаре». Во-вторых, если бы VAL и участвовали в «Евровидении», то по мнению букмекеров, заняли бы предпоследнее место.





Довольно интересный момент касается того, какая работа по подготовке дуэта была уже сделана: «Нами были проведены переговоры с одними из лучших режиссеров-постановщиков «Евровидения». В итоге: номер для артистов должен был ставить режиссер победителя «Евровидения 2014» Кончиты Вурст и номера Австрии на «Евровидении 2018» (3 место) Марвин Дитман, а педагогом по вокалу стать всем известный киприот Алекс Панайи. При этом, Белтелеридиокомпания готова была оплатить работу специалистов, что вовсе необязательно по контракту… Делали мы это все от души. Зря», - сообщает Белтелерадикомпания.





Артисты проекта VAL решили ответить на обвинения в свой адрес: «Триггером, как мы понимаем, послужила наша активная гражданская позиция, откровенное интервью для проекта «Интересные люди» и недельное видеообращение для своих слушателей… Для нас такие понятия как честь, порядочность, свобода, уважение, любовь и самое главное - жизни людей - гораздо важнее, чем очередные личные преференции от какой-либо нынешней государственной организации.





Подготовка к Eurovision Song Contest была совместной работой нашей творческой команды и БТ. Мы прилагали максимальные усилия, чтобы достойно представить Беларусь на международном уровне. В эту работу VAL вкладывали всю душу. Именно потому, что у артистов есть душа, мы не могли остаться безучастными к насилию и несправедливости, которые захлестнули Беларусь. Мы сделали свой выбор. А БТ – свой».





Напомним, конкурс «Евровидение-2020» не состоялся в мае из-за пандемии коронавируса. Показали лишь фрагменты клипов всех участников конкурса и их видеообращения. Оргкомитет конкурса предоставил самим странам право решать, отправить на «Евровидение-2021» нового конкурсанта или прошлогоднего. Правда, песню в любом случае нужно заменить.





18 стран определились и заявили, что отправят тех же участников. А Белтелерадикомпания взяла паузу длиной в четыре месяца. Теперь понятно: у нас будет не только новая песня, но и новый национальный отбор, который определит нового участника «Евровидения-2021».









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Оргкомитет «Евровидения» рассматривает аж четыре сценария проведения фестиваля в 2021 году.





Сценарий А: нормальный конкурс, каким мы его привыкли видеть. Конкурс пройдет в Роттердаме в EBU Ahoy Arena, как и планировалось еще в 2020 году.





Сценарий B: Социально дистанцированное «Евровидение». Все участники находятся на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга. Опять же, шоу пройдет на той же площадке – но с размещением зрителей с учетом социального дистанцирования.





Сценарий C: Конкурс песни Евровидение с ограничениями на поездки. В этом случае делегации некоторых стран, в которых проблема заболевания коронавирусом все еще сохранится, не смогут приехать в Роттердам и их артисты будут выступать из своей страны. Все выступления на шоу будут собраны в Роттердаме. Заявки стран, которым будет разрешено путешествовать, а также вступительные и интервальные выступления будут по-прежнему исполняться вживую.





Сценарий D: «Евровидение» в изоляции. Будет проходить без публики и, вероятно, без развлекательных мероприятий в Роттердаме. Все участники выступят из своих стран, их выступления поступят в Роттердам и из них соберут шоу. По такому же принципу мы увидим детскую версию конкурса «Евровидение» в ноябре.





Окончательное решение по поводу того, какой из сценариев будет задействован, примут в первые месяцы 2021 года. Он будет целиком зависеть от ситуации с коронавирусом в мире.