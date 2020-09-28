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Расцвела "малина": власть бросила все силы на протесты - угрозыск не справляется

Из-за протестов нагрузка на сотрудников милиции в разы выросла. Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал и.о. начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид.

«Нам приходится работать в сложных и особых условиях», - заявил он.

Увеличение нагрузки Свирид связал с тем, что необходимо обеспечивать общественный порядок в стране. При этом он заявил, что защита граждан, а также их интересов, является основной задачей.

Свирид также рассказал, что в 2020 году в Беларуси выросло число таких преступлений, как убийства и тяжкие телесные повреждения, разбойные нападения, а также различные преступления в сфере высоких технологий.

«Исходя из нашей деятельности, которая связана с обеспечением общественного порядка, не можем на данный момент решать задачи, которые стоят ежедневно перед подразделениями уголовного розыска и другими», — подчеркнул представитель МВД.

В акции протеста против режима Лукашенко в Минске в воскресенье, 27 сентября, приняло участие более 100 тысяч человек, сообщает белорусская служба Радио Свобода со ссылкой на российский Интерфакс, примерно такую же оценку количества назвал портал TUT.BY.

Протесты в Беларуси идут уже 51 день.
Источник: telegraf.by
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