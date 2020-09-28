В автоаварии в Копыльском районе погибли три человека

36-летний водитель Mitsubishi, житель Бреста, в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего автомобиль внезапно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi (ей управлял 38-летний житель Клецкого района). Погибли оба водителя, а также пассажир Audi. Ещё по одному пассажиру из каждой машины получили травмы и были госпитализированы.