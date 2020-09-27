Число иностранцев, посещающих Беларусь за год, превышает население Беларуси
Об этом свидетельствует статистический обзор ко Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, подготовленный Белстатом.
По данным официальной статистики, въездной туристический поток в Беларусь с учетом пересечений госграницы на открытом белорусско-российском участке в 2019 году составил 11,8 млн. прибытий иностранных граждан, сообщает Белстат.
Напомним, что население Беларуси, согласно переписи 2019 года, составляет 9,4 млн человек.
Въездной туристический поток в Республику Беларусь (тыс. поездок)
При этом поток организованных иностранных туристов и экскурсантов в Беларусь за 2019 год составил 405,5 тыс. человек из 115 стран мира. Средняя продолжительность пребывания организованных иностранных туристов в стране составляет 4 дня.
В 2019 году интерес к организованным туристическим поездкам в пределах страны проявили свыше 1,1 млн. граждан Беларуси, что на 9,8% больше, чем в 2018 году. При этом однодневные туристические поездки (экскурсии) занимали 93,5% от общего числа организованных туристических поездок граждан Беларуси в пределах страны.
В прошлом году услугами 597 гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовалось 2081 тыс. человек. Из числа проживающих граждане Республики Беларусь составили 965 тыс. человек (46,4% от общего числа проживающих), граждане из других государств – 1116 тыс. человек (53,6%), в том числе из стран СНГ – 754,4 тыс. человек (36,2%).
17:37 27/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение