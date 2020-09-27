По данным официальной статистики, въездной туристический поток в Беларусь с учетом пересечений госграницы на открытом белорусско-российском участке в 2019 году составил 11,8 млн. прибытий иностранных граждан, сообщает Белстат.





Напомним, что население Беларуси, согласно переписи 2019 года, составляет 9,4 млн человек.





Въездной туристический поток в Республику Беларусь (тыс. поездок)









При этом поток организованных иностранных туристов и экскурсантов в Беларусь за 2019 год составил 405,5 тыс. человек из 115 стран мира. Средняя продолжительность пребывания организованных иностранных туристов в стране составляет 4 дня.





В 2019 году интерес к организованным туристическим поездкам в пределах страны проявили свыше 1,1 млн. граждан Беларуси, что на 9,8% больше, чем в 2018 году. При этом однодневные туристические поездки (экскурсии) занимали 93,5% от общего числа организованных туристических поездок граждан Беларуси в пределах страны.





В прошлом году услугами 597 гостиниц и аналогичных средств размещения воспользовалось 2081 тыс. человек. Из числа проживающих граждане Республики Беларусь составили 965 тыс. человек (46,4% от общего числа проживающих), граждане из других государств – 1116 тыс. человек (53,6%), в том числе из стран СНГ – 754,4 тыс. человек (36,2%).



