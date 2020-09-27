«По требованиям госорганов». В Минске ограничен мобильный интернет
В Минске около 14.15 начались проблемы с мобильным интернетом. О снижении пропускной способности подтвердил оператор сотовой связи, пишет 42.TUT.BY.
Затруднения примерно такие же, что и всегда в последние полтора месяца — сайты либо не загружаются вовсе, либо это происходит с большой задержкой. Мессенджеры могут не обновляться, медиафайлы в них не загружаться. Впрочем, на момент публикации заметки полностью мобильный интернет еще не отключился, хотя о снижении пропускной способности заявили в А1:
— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.
О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.
С фиксированным доступом в интернет проблем, похоже, нет. Связь 2G также работает без перебоев.
Напомним: подобные проблемы наблюдались в Минске и раньше — в частности, во время массовых протестных акций по воскресеньям в августе. Тогда операторы также заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».
15:33 27/09/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение