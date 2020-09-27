«По требованиям госорганов». В Минске ограничен мобильный интернет

Затруднения примерно такие же, что и всегда в последние полтора месяца — сайты либо не загружаются вовсе, либо это происходит с большой задержкой. Мессенджеры могут не обновляться, медиафайлы в них не загружаться. Впрочем, на момент публикации заметки полностью мобильный интернет еще не отключился, хотя о снижении пропускной способности заявили в А1:





— Уважаемые абоненты! В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к существенному ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги.









О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным. Надеемся на скорое восстановление обслуживания.





С фиксированным доступом в интернет проблем, похоже, нет. Связь 2G также работает без перебоев.





Напомним: подобные проблемы наблюдались в Минске и раньше — в частности, во время массовых протестных акций по воскресеньям в августе. Тогда операторы также заявляли, что «доступ ограничивался в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами».

