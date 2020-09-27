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Прирост количества заболевших COVID-19 снова выше 300 человек

В Беларуси на 27 сентября зарегистрированы 77 тыс. 609 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 320 человек, сообщает Минздрав в своем телеграм-канале.


На 27 сентября выздоровели и выписаны 74 тыс. 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 818 пациентов «с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией». Прирост за сутки — 6 человек, пишет TUT.BY

Всего проведено 1 млн. 825 тыс. 481 тест.

И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич на днях отметил рост заболеваемости COVID-19 в ЕС, России и Украине и назвал его следствием тех жестких карантинных мер, которые принимали страны во время первой волны коронавируса.

— Мы тоже, к сожалению, прирастаем, этот рост носит характер постепенный, но такой — неуклонный. Мы его ожидали. Если было ранее чуть более 200 случаев заболевания в сутки, то в последние несколько дней мы уже видим, этот рост стал выше 300 — немногим более чем 300. И, к сожалению, остается чуть менее 50% — это город Минск.

Причины, по словам Пиневича, «лежат на поверхности».

— Эпидемический процесс — это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить, притом что в том же Минске мы наблюдаем сегодня, в субботу, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования — вот и вся причина.

Пиневич не сказал, о каких именно массовых мероприятиях идет речь. К примеру, МВД в воскресенье заявило, что в субботу «в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около сорока тысяч человек». А вот число участников протестных акций по стране — всего 300 человек.
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