Прирост количества заболевших COVID-19 снова выше 300 человек





На 27 сентября выздоровели и выписаны 74 тыс. 120 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 818 пациентов «с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией». Прирост за сутки — 6 человек, пишет TUT.BY





Всего проведено 1 млн. 825 тыс. 481 тест.





И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич на днях отметил рост заболеваемости COVID-19 в ЕС, России и Украине и назвал его следствием тех жестких карантинных мер, которые принимали страны во время первой волны коронавируса.





— Мы тоже, к сожалению, прирастаем, этот рост носит характер постепенный, но такой — неуклонный. Мы его ожидали. Если было ранее чуть более 200 случаев заболевания в сутки, то в последние несколько дней мы уже видим, этот рост стал выше 300 — немногим более чем 300. И, к сожалению, остается чуть менее 50% — это город Минск.





Причины, по словам Пиневича, «лежат на поверхности».





— Эпидемический процесс — это социальное дистанцирование. О каком тотальном влиянии наших мер можно говорить, притом что в том же Минске мы наблюдаем сегодня, в субботу, что мы наблюдаем по выходным дням. Тотальное отсутствие дистанцирования — вот и вся причина.





Пиневич не сказал, о каких именно массовых мероприятиях идет речь. К примеру, МВД в воскресенье заявило, что в субботу «в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах республики проведено 13 мероприятий, в которых участвовало около сорока тысяч человек». А вот число участников протестных акций по стране — всего 300 человек.