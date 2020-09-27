На белорусско-польской границе образовались многокилометровые очереди

20-километровые очереди образовались на белорусско-польской границе, сообщает «Белсат»





В пункте перехода «Корощин-Козловичи» десятки фур, дальнобойщики жалуются, что стоять нужно по 15 и более часов. Белорусские таможенники объясняют ситуацию «усилением контроля на границе».





Напомним, 17 сентября Лукашенко заявил, что «закроет государственную границу с Западом -прежде всего с Литвой и Польшей».



