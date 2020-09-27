Минск готовится к маршу протеста: Галерея и Замок сегодня закрыты
Торгово-развлекательный центр Galleria Minsk не будет работать в воскресенье, 27 сентября. Информация об этом появилась в соцсетях ТРЦ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Уточняется, что Galleria Minsk будет закрыт по техническим причинам.
Кроме того, в инфоцентре ТЦ «Замок» подтвердили, что этот торговый объект также не будет работать в воскресенье.
О "технических причинах" догадаться не сложно: именно в этих торговых центрах часто укрываются протестующие, убегая от разгонов.
11:21 27/09/2020
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