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Минск готовится к маршу протеста: Галерея и Замок сегодня закрыты

Торгово-развлекательный центр Galleria Minsk не будет работать в воскресенье, 27 сентября. Информация об этом появилась в соцсетях ТРЦ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Уточняется, что Galleria Minsk будет закрыт по техническим причинам.

Кроме того, в инфоцентре ТЦ «Замок» подтвердили, что этот торговый объект также не будет работать в воскресенье.

О "технических причинах" догадаться не сложно: именно в этих торговых центрах часто укрываются протестующие, убегая от разгонов. 
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