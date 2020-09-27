



Бригада из 80 иностранных студентов, которые обучаются в Витебском государственном университете имени П.Машерова, отправилась в эти дни на сельхозработы. Иностранцев в «осеннем трудовом семестре» задействовать решено впервые, сообщает УВД Витебского облисполкома. Парни и девушки из Туркменистана работают на сборе яблок в саду Толочинского консервного комбината. Условия размещения иностранных студентов и их досуг контролирует отдел по гражданству и миграции Толочинского РОВД.





Ежедневная норма для каждого студента – 600 кг яблок. Как правило, норму ребята перевыполняют. В среднем в день бригада собирает более 40 тонн яблок.