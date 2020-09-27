Отец выжившего при крушении самолета под Харьковом сам пережил три авиакатастрофы
Отец единственного выжившего при катастрофе Ан-26 курсанта Виталий Золочевский сам пережил три падения самолета. Об этом в субботу, 26 сентября, он рассказал сайту Сегодня. Он тоже авиатор.
Единственный выживший в авиакатастрофе курсант Вячеслав Злочевский
"Я падал три раза. То, что сын выжил, - это говорит о том, что он сын своего отца", - сказал Виталий Золочевский.
Мужчина также добавил, что его сын Вячеслав в результате крушения получил лишь ушибы.
"Все говорят, что он выпрыгнул из самолета, но это не совсем так. Его выбросило, вытолкнуло оттуда. Также знаю, что он пытался спасти своего друга", - пояснил он.
Ранее, президент Владимир Зеленский навестил в больнице Вячеслава Золочевского - 20-летнего курсанта, которому удалось выжить после крушения самолета под Харьковом.
Напомним, вечером 25 сентября военный самолет Ан-26 потерпел крушение возле Чугуева. Он совершал учебный полет. На борту находились 27 человек, из них 20 – курсанты харьковского военного университета. Погибли 26 человек. Выжил только один курсант.
09:15 27/09/2020
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