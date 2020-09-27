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Первый российский самолет спустя полгода прилетел в Беларусь

Из-за пандемии коронавируса самолеты между двумя странами перестали летать 27 марта.

Фото Виктор Толочко, Sputnik

В субботу, 26 сентября, из Москвы в Минск вылетел первый после начала пандемии самолет "Аэрофлота". В 16:50 Airbus A330 приземлился в Национальном аэропорту Минск. На воздушное судно билеты купили 276 человек, большая часть - белорусы. 

Назад российский борт вылетел в 18:20. Те, кто летит в Россию на самолете, должны иметь медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, а также самодекларацию о состоянии здоровья. 
Sputnik
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