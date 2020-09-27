«Если дадут линованную бумагу, пиши поперек». В Гродно актеры сыграли спектакль на фоне автозака
26 сентября в гродненском дворике на Кирова, 3 состоялась творческая встреча актеров драматического театра с горожанами. Актеры показали отрывки из спектакля «451 по Фаренгейту», который, как и другие постановки театра, были отменены. На встречу пришло около 400 гродненцев, которых "охраняли" автозак и несколько тонированных милицейских бусика с силовиками.
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Милиция появилась на месте встречи раньше всех - за два с половиной часа до начала. Чуть позже подъехал автозак, силовики предупредили зрителей об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.
Организаторы отвечали, что данная территория — частная и здесь встречи такого плана проводить можно. Милиционеры ушли, но находились в транспорте все время, пока шла встреча. После выступления артистов они уехали.
В начале творческой встречи к зрителям вышел Геннадий Мушперт, главный режиссер театра. «Это возможность сыграть спектакль, который мы собирались, но не смогли показать вчера, потому что вчера все закрылось, — сказал он. — Это Рэй Брэдбери. Мы играем его уже четыре года, и он не перестает быть актуальным».
Мушперт предупредил, что-то, что сейчас увидят зрители — не спектакль в обычном значении слова:
— Спектакль рассчитывается и репетируется, с ракурсами, поворотами, музыкой. Здесь этого не будет, это концертный вариант. Но это Брэдбери, тот, который сказал — «Если тебе дадут линованную бумагу…»
— …пиши поперек! — закончили хором зрители.
Встреча длилась около часа. На особенно актуальные реплики актеров зрители реагировали аплодисментами. После показа артистов завалили цветами. Зрители благодарили, а у актеров в глазах стояли слезы. Это был их первый опыт игры на улице, без привычных театральных декораций и подмостков.
«Я очень счастлива, что наконец в Гродно вы вышли во дворы, к людям, потому что мы — самая благодарная публика. Думаю, за вами будущее, пора делать свой театр», — обратилась к актерам одна из зрительниц.
После окончания спектакля часть людей проводили актеров к театру.
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"Все спектакли отменены, но мы не можем жить без наших зрителей, поэтому решили провести творческую встречу со зрителями и сыграть отрывки из отмененного спектакля "451 градус по Фаренгейту". Мы не знаем, когда мы сможем выступать", - говорят актеры.
Уже неделю не утихает конфликт вокруг драмтеатра, но настрой у актеров боевой.
"Все покатилось как снежный ком, и пока никакой стратегии на будущее нет. Но что очевидно уже сейчас - вся эта ситуация очень сплотила театральную труппу, один за всех и все за одного. Что будет дальше - будем смотреть, но опускать руки никто не собирается. Актеры за собой никакой вины не видят. Иногда простому человеку сложно понять, что такое актер. На встрече с Караником один из актеров спросил - может ли хирург оперировать, если у него трясутся руки? Караник ответил - нет. И вот если у хирурга что-то случится во время операции и у него начнут трястись руки, его отведут от операционного стола. У наших актеров в воскресенье затряслись руки во время спектакля. Актеры живут и играют душой, все тонко чувствуют", - комментирует ситуацию представительница театра.
Директор драматического театра Игорь Гедич на диалог с актерами не идет.
"Как Карабас-Барабас, который командует куклами и хочет, чтобы ему беспрекословно подчинялись", - говорят актеры.
Атмосфера в театре очень напряженная, актерам очень тяжело. Но очень сильно ощущается поддержка людей, не только из Гродно, но и из других городов Беларуси и даже других стран.
"Люди пишут в соцсетях, звонят, поддерживают. Нам в вайбер написали даже белорусы из Таиланда - сказали, что очень переживают все то, что происходит в Беларуси, и хотят нам помочь".
Конфликт в Гродненском театре
20 сентября во время акции протеста в Гродно были задержаны заслуженный артист Беларуси 64-летний Сергей Куриленко и его супруга, художница Валентина Харитонова. Их коллеги, узнав об этом, в знак солидарности остановили спектакль "Очень простая история", который проходил в это время. О том, что спектакль не будет доигран и о причинах такого шага объявил зрителям ведущий актер Игорь Уланов.
22 сентября стало известно об увольнении «по соглашению сторон» актрисы Елизаветы Милинцевич. Она была в числе артистов, не доигравших спектакль. В этот же день пообщаться с артистами приехал председатель облисполкома Владимир Караник. Актеров заставили писать объяснительные записки.
"Они просили выдать им подстрекателя": "губернатор" Караник приехал утихомирить гродненских актеров, но диалога не получилось
С 25 сентября Гродненский драматический театр перестал показывать спектакли и перешел в режим репетиций до 3 октября, хотя в ближайшие дни почти все билеты были распроданы.
Официальная причина - эпидемическая ситуация. Хотя впервые за полгода с начала эпидемии коронавируса в театре мог быть аншлаг: на спектакль 25 сентября были распроданы практически все билеты, а на 26 сентября - весь зал. До этого в театре были практически пустые залы. В последнее время на спектакли в Гродненский драматический театр приходило не очень много людей. Были случаи, когда актеры играли и для трех человек.
В этот же день стало известно об увольнении Игоря Уланова. Ранее он, ведущий мастер сцены, отказался подписать объяснительную записку по поводу остановленного 20 сентября спектакля.
«В театре бардак. Абсолютное чувство беспомощности и беззакония со стороны нашего руководства. Никому нет дела до твоих взглядов и твоей работы», - говорит артист Игорь Уланов.
Игорь Уланов
Трое артистов - Василий Минич, Наталья Леонова и Сергей Куриленко - лишились всех премий и доплат на месяц. Они будут получать зарплату около 100-150 рублей. Все они, как и Игорь Уланов, участвовали в спектакле 20 сентября.
«Мы будем бороться всеми доступными способами, которые есть у актеров. Я горжусь своей командой. Мы вместе, и это самое главное. Решение мы примем все вместе», - сказал Игорь Уланов.
Актрису Марию Бутримович, лишили 70% зарплаты с августа по ноябрь 2020 года за то, что она отказалась играть в комедии из-за ситуации в стране. Начальник Управления культуры облисполкома Елена Климович назвала отказ актеров играть спектакль попыткой отвлечь внимание от малой посещаемости театра.
Накануне сегодняшнего показа Управление культуры гродненского облисполкома предупреждало в соцсетях, что спектакль во дворе — несанкционированное массовое мероприятие, и пугало административной и уголовной ответственностью.
"Белорусский партизан", фото БП
07:44 27/09/2020
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