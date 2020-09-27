Милиция появилась на месте встречи раньше всех - за два с половиной часа до начала. Чуть позже подъехал автозак, силовики предупредили зрителей об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Организаторы отвечали, что данная территория — частная и здесь встречи такого плана проводить можно. Милиционеры ушли, но находились в транспорте все время, пока шла встреча. После выступления артистов они уехали.





В начале творческой встречи к зрителям вышел Геннадий Мушперт, главный режиссер театра. «Это возможность сыграть спектакль, который мы собирались, но не смогли показать вчера, потому что вчера все закрылось, — сказал он. — Это Рэй Брэдбери. Мы играем его уже четыре года, и он не перестает быть актуальным».

Мушперт предупредил, что-то, что сейчас увидят зрители — не спектакль в обычном значении слова:

— Спектакль рассчитывается и репетируется, с ракурсами, поворотами, музыкой. Здесь этого не будет, это концертный вариант. Но это Брэдбери, тот, который сказал — «Если тебе дадут линованную бумагу…»

— …пиши поперек! — закончили хором зрители.

Встреча длилась около часа. На особенно актуальные реплики актеров зрители реагировали аплодисментами. После показа артистов завалили цветами. Зрители благодарили, а у актеров в глазах стояли слезы. Это был их первый опыт игры на улице, без привычных театральных декораций и подмостков.







«Я очень счастлива, что наконец в Гродно вы вышли во дворы, к людям, потому что мы — самая благодарная публика. Думаю, за вами будущее, пора делать свой театр», — обратилась к актерам одна из зрительниц.

После окончания спектакля часть людей проводили актеров к театру.

#1# "Все спектакли отменены, но мы не можем жить без наших зрителей, поэтому решили провести творческую встречу со зрителями и сыграть отрывки из отмененного спектакля "451 градус по Фаренгейту". Мы не знаем, когда мы сможем выступать", - говорят актеры.



Уже неделю не утихает конфликт вокруг драмтеатра, но настрой у актеров боевой.

"Все покатилось как снежный ком, и пока никакой стратегии на будущее нет. Но что очевидно уже сейчас - вся эта ситуация очень сплотила театральную труппу, один за всех и все за одного. Что будет дальше - будем смотреть, но опускать руки никто не собирается. Актеры за собой никакой вины не видят. Иногда простому человеку сложно понять, что такое актер. На встрече с Караником один из актеров спросил - может ли хирург оперировать, если у него трясутся руки? Караник ответил - нет. И вот если у хирурга что-то случится во время операции и у него начнут трястись руки, его отведут от операционного стола. У наших актеров в воскресенье затряслись руки во время спектакля. Актеры живут и играют душой, все тонко чувствуют", - комментирует ситуацию представительница театра.





Директор драматического театра Игорь Гедич на диалог с актерами не идет.





"Как Карабас-Барабас, который командует куклами и хочет, чтобы ему беспрекословно подчинялись", - говорят актеры.





Атмосфера в театре очень напряженная, актерам очень тяжело. Но очень сильно ощущается поддержка людей, не только из Гродно, но и из других городов Беларуси и даже других стран.





"Люди пишут в соцсетях, звонят, поддерживают. Нам в вайбер написали даже белорусы из Таиланда - сказали, что очень переживают все то, что происходит в Беларуси, и хотят нам помочь".



