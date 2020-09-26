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Снова задержаны журналисты: Катя Карпицкая из «Нашай Нівы», Мария Войтович из «Еврорадио» и Александра Эльбаум из Tut.by

После окончания марша женщин милиционеры начали задерживать журналисток. При этом все задержанные журналистки были одеты в синие жилеты с надписью «Пресса».

Во время женского марша омоновцы схватили журналистку Катю Карпицкую из «Нашай Нівы», Марию Войтович из «Еврорадио» и Александру Эльбаум из Tut.by.

На втором плане – ОМОН задерживает журналистку Еврорадио Марию Войтович во время женской акции протеста. 26 сентября 2020 года. Фото: Алиса Гончар / belsat.eu

ОМОН задерживает журналистку «Нашай Нівы» Катю Карпицкую во время акции протеста в Минске. Фото: Алиса Гончар / belsat.eu

Ранее силовики еще наКомаровке задержали журналистку «Белсата» Марию Гриц.

Милиционеры проверяли у журналисток документы, но несмотря на наличие удостоверений и надетые синие жилеты с надписью «Пресса», отводили журналисток в автобусы.

В течение последнего времени милиционеры хватают журналистов, а потом на судах свидетельствуют, что они принимали участие в акциях. В результате судьи считают журналистов виновными в нарушении административного кодекса и присуждают им штрафы, или административный арест.

СК/ИР, belsat.eu
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