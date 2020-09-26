Ириной Мойсевич. А с другой стороны, где вы видели полностью здоровых? В группе риска находятся все, причем существует категория людей, которым подхватить COVID-19 ни в коем случае нельзя. Об этом и о многом другом корреспондент агентства «Минск-Новости» беседует с заместителем главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации Минского городского клинического онкологического диспансера









— Ирина Геннадьевна, пандемия коронавируса смазала общую картину болезней. Сегодня разговоры только о COVID-19, как будто других недугов и нет. Но ведь это не так.





— Совершенно верно. Люди носят маски, моют руки, прислушиваются к собственному кашлю и измеряют температуру… При этом забывается, что на первом месте среди причин смертности — болезни системы кровообращения, а на втором — рак. По данным Всемирной организации здравоохранения, на каком-то этапе жизни злокачественные новообразования подстерегают каждого пятого мужчину и каждую шестую женщину. Вот это действительно пандемия, причем чем выше уровень жизни, тем выше риск.





— ???





— Причина банальна. Мы стали дольше жить, при этом наш организм изнежен, физические нагрузки сведены к минимуму, претерпела изменения и структура питания. Конечно, жить в удовольствие хорошо, но это не закаляет иммунную систему. Ведь что такое раковая клетка? Обычная клетка тела, которая вследствие мутации ДНК начинает неконтролируемо размножаться. Это не страшно и нормально, потому что происходит в нашем организме ежесекундно. Мутации возникают как спонтанно, так и под воздействием конкретных причин, например, из-за избыточного ультрафиолетового излучения на южном пляже, химических веществ, содержащихся в табачном дыме, жареной курице и т. д. В обычном случае клетка с поврежденной ДНК умирает — так заложено природой. Но если иммунная система даст сбой (а она даст, потому что не привыкла к повышенным нагрузкам), раковая клетка начнет создавать клоны. Чтобы купировать этот процесс, организму понадобится помощь извне. Причем оказать ее нужно как можно скорее. Вот так все сложно и просто одновременно.





— Нет человека, который, услышав слово «рак» в свой адрес, не испытал бы шок…





— Хорошего, конечно, мало, хотя в любом случае это не повод для отчаяния. Успехи современной онкологии таковы, что рак не опаснее сердечно-сосудистых болезней.





— Не очень-то вы и успокоили. Они на первом месте по летальности.





— Если не доводить до крайностей, человек с ишемической болезнью сердца доживает до глубокой старости. То же самое с онкологией. Более того, в этой области у современной медицины появляются огромные возможности. Уже можно говорить о реализации такого направления, как генная терапия рака. Это когда можно повернуть вспять процесс метастазирования опухоли. Сегодня во главу угла ставится даже не излечение больного, а возвращение ему обычного качества жизни. Рак был, есть и будет. Наша задача — превратить его в хроническое заболевание, с которым можно жить долго и качественно.





— Возвращусь к COVID-19. Какие меры предосторожности следует соблюдать вашим пациентам в первую очередь?





— Рекомендации самые общие и едины для всех. Единственное — нужно тщательно относиться к выбору антисептика. Не стоит пользоваться первым, что попадется. Применяйте только рекомендованные фармацевтами жидкости.





— Если назначена операция, надо ли дожидаться окончания пандемии?





— Ни в коем случае. Все консультации, осмотры, процедуры, хирургические и терапевтические вмешательства должны осуществляться по плану. Пандемия COVID-19 наблюдается не первый день, и у онкологов уже сложилась практика лечения больных. Весь курс последующей реабилитации также объяснит врач.





— Можно услышать мнение, что рак относится к числу наследственных заболеваний. То есть, как ни крути, от судьбы не уйдешь.





— Не так все однозначно. Роль играет не прямая наследственность, а, скажем так, сопутствующая. Например, предрасположенность к лишнему весу. Избыточная жировая ткань содержит большое количество эстрогенов, что может повлечь за собой увеличение рисков онкологической активности в организме. В частности, как показывают международные статистические данные, у людей с ожирением рак печени встречается вдвое чаще, чем у имеющих нормальный вес.





В защиту толстяков уточню: генетические причины возникновения злокачественных новообразований составляют не более 10 %. Остальные 90 % — это приносимые извне, то есть воздействие агрессивной внешней среды и образ жизни.





— Есть ли мужские и женские формы онкологии?





— Если рассматривать статистику, а я имею в виду данные Минского городского клинического онкодиспансера, то за первое полугодие 2020-го у мужчин на первом месте по выявленной локализации стоит рак простаты — 496 случаев, далее по нисходящей идут рак кожи — 392, легких — 224 и ободочной кишки — 155. У женщин преобладали рак кожи — 599 случаев, молочной железы — 530, тела матки — 198 и ободочной кишки — 179.





— Мужчины или женщины более ответственно относятся к своему здоровью?





— Представительницы слабого пола. Они и дисциплинированнее, и безукоризненно следуют указаниям врачей, и вообще себя берегут. Сильный же пол зачастую инфантилен. А если у человека отсутствует тяга к жизни, то медицина бессильна. Опираясь на статистику, скажу: у мужчин на первом месте среди причин смерти — рак легкого. За первое полугодие 2020-го от него скончались 185 человек. Причем примерно у половины, а именно у 85 пациентов, при поступлении уже наблюдались запущенные случаи, еще у 45 человек фиксировалось прогрессирование процесса.





— Надо полагать, здесь прямая связь с курением.





— Да. Казалось бы, о вреде этой привычки знают все — это прописная истина. Но люди все равно курят, а жертвами кроме них становятся и окружающие. К появлению злокачественных новообразований может привести даже пассивное вдыхание табачного дыма, точнее его составляющих. Надпись на сигаретной пачке «содержит системные яды, канцерогенные и мутагенные вещества» — не просто страшилка. Все так и есть. Вдыхание табачного дыма влияет на состав крови, страдает иммунная система. В организме происходят внутренняя интоксикация и, как следствие, мутация клеток. Причем отследить рак легких на ранних стадиях не всегда возможно.





— Но мы же все регулярно проходим флюорографию…





— И что? Флюорография проводится в прямой проекции. Вспомните: при процедуре вы развернуты грудной клеткой к аппарату. А мелкие новообразования могут быть скрыты за другими органами, например, расположены в нижней доле правого легкого за печенью, и специалист их не увидит. Кроме того, табачные канцерогены, проникая в кровь, могут инициировать клеточные мутации необязательно в легких. Например, опухоль возникла в бронхах, а снимок этого не покажет. И только если новообразование нарушает легочную вентиляцию, тем более идут метастазы, на снимке появляются косвенные признаки заболевания.





Повторюсь: опасности подвергают себя даже пассивные курильщики. Коварство рака легких еще и в том, что они не имеют болевых рецепторов. Человек может кашлять, жаловаться на одышку или вообще не обращать внимания на самочувствие, а опухоль уже развивается.





— Нельзя ставить вопрос так категорично. Изучение флюорографического снимка позволяет судить о здоровье человека в целом, в том числе о работе сердца, других органов и структур, расположенных в грудной полости. К тому же таким образом выявляется туберкулез легких. Причем цифровая флюорография — безопасная процедура, и ничего страшного, если человек проходит ее ежегодно. Другое дело, что для выявления патологий в легочных тканях необходима рентгеноскопия, но назначать такое обследование будет уже онколог. Но стоит ли доводить себя и свой организм до крайностей? Достаточно раз и навсегда отказаться от пагубной привычки.





— Ирина Геннадьевна, вопрос личного характера. А в вашей семье курят?





— К счастью, нет. Были попытки, но я настоятельно убедила отказаться. Никакое удовольствие, тем более мнимое, не стоит столь жестокой расплаты. Разумеется, от болезни никто не застрахован, но курение увеличивает риск возникновения рака легких как минимум в 10 раз. Людям, открывающим пачку сигарет, стоит задуматься.



