











— Министерство внутренних дел напоминает, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций, путем создания препятствий, выставления постов или иным способом, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере до 10 базовых величин».

В сообщении также написано, что за повторные действия, которые повлекут ущерб в крупном размере, может наступить и уголовная ответственность.

Напомним, недавно МВД стало инициатором подобной рассылки. В ней предлагалось сообщать в милицию об использовании «незарегистрированной символики».



