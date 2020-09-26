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МВД продолжает слать «смски» белорусам. На этот раз об ответственности за блокировку дорог

Абоненты мобильных операторов получили новые сообщения от милиции




— Министерство внутренних дел напоминает, что умышленное блокирование транспортных коммуникаций, путем создания препятствий, выставления постов или иным способом, влечет административную ответственность в виде штрафа в размере до 10 базовых величин».
 
В сообщении также написано, что за повторные действия, которые повлекут ущерб в крупном размере, может наступить и уголовная ответственность.
 
Напомним, недавно МВД стало инициатором подобной рассылки. В ней предлагалось сообщать в милицию об использовании «незарегистрированной символики».
Blizko.by
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