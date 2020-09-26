Лобовое с автопоездом... Смертельное ДТП в Барановичском районе: погибли 3 человека

По предварительной информации, около часа ночи 26 сентября 35-летний водитель автомобиля Audi А6, двигаясь вблизи д.Тартаки на 26 км автодороги Р99 «Барановичи-Волковыск-Пограничный-Гродно», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автопоездом MAN под управлением 24-летнего мужчины.