Мельянцов: Кейс Кандрусевича и белорусско-ватиканские отношения

11 сентября Беларусь посетил секретарь по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого Престола, архиепископ Пол Ричард Галлахер. В Минске он встретился с министром иностранных дел Владимиром Макеем и представителями католической церкви. Этот визит обращает на себя внимание не только тем, что он проходил во время политического кризиса в стране, но и потому, что это личная, а не виртуальная встреча (что стало уже привычным делом); кроме того визит состоялся на фоне инцидента с отказом архиепископу Тадеушу Кондрусевичу во въезде в Беларусь.





Пресс-служба белорусского МИДа традиционно лаконично описывает содержание встречи: «в ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в контексте развития поствыборной ситуации в Беларуси. Стороны также затронули вопросы взаимодействия на международной арене, сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций, включая поддержку Ватиканом инициатив белорусской стороны по укреплению роли и дальнейшему продвижению в ООН деятельности Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми».





При этом и МИД, и государственные СМИ специально подчёркивают заинтересованность в сохранении «традиционно дружеских двусторонних отношений», «углублении конструктивного сотрудничества», а также наличие «особых отношений взаимопонимания и доверия».





За этими формулами просматривается желание завуалировать действительную цель визита. Или одну из целей – обсудить инцидент с Кондрусевичем. О том, что миссия Галлахера содержала такой пункт, прямо говорится в заявлении Госсекретаря Папы Франциска кардинала Пьетро Паролина. Он также сообщает о том, что апостольская столица включилась в дело Кондрусевича и «настаивает на том, чтобы епископ мог вернуться в свою епархию и продолжать руководить своей паствой».





Как обычно в таких деликатных ситуациях, Святой престол воздерживается от официальных комментариев по поводу событий в Беларуси и относительно инцидента с Кондрусевичем, предпочитая решать вопросы по дипломатическим каналам и путём переговоров. В данном случае ситуация усложняется ещё и тем, что в Беларуси сейчас отсутствует апостольский нунций – недавно состоявшаяся ротация ещё не завершена. Поэтому переговорную миссию взял на себя «министр иностранных дел» Ватикана.





Дополнительным фактором является, судя по всему, понимание Ватиканом сложности и опасности момента. Ведь речь идёт не о техническом инциденте с конкретным церковным иерархом, а об условиях функционирования католической церкви в стране. В глазах белорусского руководства фактом своих политических заявлений архиепископ Кондрусевич переступил красную черту и вмешался в дела светские, что сразу же повлекло негативные для него последствия. Католическая церковь переживала подобные случаи бесчисленное число раз в своей истории и поэтому прекрасно осознаёт хрупкость религиозного мира, особенно в многоконфессионных обществах. Избежать перерастания дела Кондрусевича в системный конфликт католической церкви и государства, и тем более конфликт межрелигиозный – видимо, также являлось целью визита Галлахера.





В пользу этого тезиса свидетельствует как продолжительность (четыре дня), так и программа визита: она включала помимо прочего посещение православного кафедрального собора Минска, Духовной академии и Храма Всех святых, где участники делегации встретились с его настоятелем Фёдором Повным.





Показательна и готовность Минска принимать высокого представителя Ватикана в то время, когда белорусские власти демонстративно игнорировали западноевропейских лидеров и их предложения посредничества во внутриполитическом кризисе. В периоды охлаждения отношений Беларуси с Западом именно Святой Престол всегда выступал важным каналом коммуникации и посредником между белорусским руководством и европейскими столицами. И в обе нормализации отношений с Евросоюзом первые визиты Лукашенко после снятия визовых санкций проходили именно в Ватикан. Похоже, что и в этот раз официальный Минск сохраняет этот канал, стремясь показать, что не намерен жечь все мосты и готов вернуться к конструктивному диалогу.



